Судья Федотов считает, что в ворота "Спартака" ошибочно назначили пенальти в матче с "Арсеналом"

Судья Игорь Федотов высказал мнение, что в ворота "Спартака" в матче 23-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" был ошибочно назначен пенальти.
Фото: Чемпионат
Главным судьей встречи был Евгений Турбин.

После матча владелец "Спартака" Леонид Федун раскритиковал работу арбитров.

"Турбин назначил пенальти в ворота Максименко, а надо было — свободный удар в другую сторону. Григалава играл очень опасно, в первую очередь — для своего же здоровья. Ещенко стоял в штрафной площади, хотел сыграть в мяч, но из-за его спины выбежал Григалава", - цитирует Федотова "Чемпионат".

Турбин после фола Ещенко на Григалаве обратился к системе VAR, после чего назначил пенальти. Максименко отбил удар Лесового, но Даниил был точен на добивании.


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Теги: Федотов Арсенал Тула Спартак
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