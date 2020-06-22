Главным судьей встречи был Евгений Турбин.
После матча владелец "Спартака" Леонид Федун раскритиковал работу арбитров.
"Турбин назначил пенальти в ворота Максименко, а надо было — свободный удар в другую сторону. Григалава играл очень опасно, в первую очередь — для своего же здоровья. Ещенко стоял в штрафной площади, хотел сыграть в мяч, но из-за его спины выбежал Григалава", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Турбин после фола Ещенко на Григалаве обратился к системе VAR, после чего назначил пенальти. Максименко отбил удар Лесового, но Даниил был точен на добивании.
Судья Федотов считает, что в ворота "Спартака" ошибочно назначили пенальти в матче с "Арсеналом"
Судья Игорь Федотов высказал мнение, что в ворота "Спартака" в матче 23-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" был ошибочно назначен пенальти.
Фото: Чемпионат
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