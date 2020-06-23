Шатов подписал предварительный контракт с "Рубином"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов покинет клуб после окончания контракта и перейдет в "Рубин".
Фото: globallookpress.com
Об этом сообщает Sport24. Детали и сроки соглашения неизвестны.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что Шатов уже имеет договорённость с "Рубином", однако гендиректор казанцев опроверг эту информацию. "Урал" стал первым профессиональным клубом Шатова. За него россиянин играл в период с 2007 по 2011 год.

В текущем сезоне Олег Шатов провёл в рамках РПЛ восемь матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.


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Теги: Шатов Зенит Рубин
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