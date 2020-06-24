Игра завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 2:0.
- Подождите говорить о финале. Мы в непростом положении. Ни у кого не будет столько игр, сколько у нас. С учетом предстоящего полуфинала против "Химок" получится, что "Урал" сыграет десять раз до 22 июля. Но мы попробуем выйти в финал, - цитирует Иванова Советский спорт.
Также президент "Урала" отметил, что до кубкового матча еще три недели, поэтому команда полностью переключится на подготовку к встречам в рамках Премьер-лиги.
В 1/2 финала Кубка "Урал" сыграет против подмосковных "Химок". Полуфинальные матчи пройдут 18 и 19 июля, в другой встрече сыграют "Зенит" и "Спартак".
Григорий Иванов: "Урал" сыграет десять раз до 22 июля, но мы попробуем выйти в финал Кубка
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился эмоциями после выигранного матча с "Шинником" в рамках четвертьфинала Кубка России.
Фото: РИА Новости
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