Григорий Иванов: "Урал" сыграет десять раз до 22 июля, но мы попробуем выйти в финал Кубка

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился эмоциями после выигранного матча с "Шинником" в рамках четвертьфинала Кубка России.

Фото: РИА Новости