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Гайич: в Питере очень сложно играть. Особенно, когда есть ощущение, что вы в меньшинстве с первой секунды

Защитник ЦСКА Милан Гайич подвел итоги матча с "Зенитом" в 3-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ПФК ЦСКА
- В Питере очень сложно играть. Особенно, когда у вас есть ощущение, что вы играете в меньшинстве с первой секунды. "Зенит" – качественная команда, которая реализовала свой момент, поэтому 1:1 в итоге. Мы недовольны, но есть очко. Двигаемся дальше.

В воскресенье, 3 августа, в Санкт-Петербурге состоялся матч "Зенит" - ЦСКА в рамках 3-го тура чемпионата России. Поединок проходил на "Газпром Арене" и завершился вничью со счетом 1:1. Забитыми мячами отличились нападающий "армейцев" Алеррандро и форвард сине-бело-голбых Александр Соболев.

Московский ЦСКА набрал 5 очков в трех стартовых турах сезона и располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Советский спорт"

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