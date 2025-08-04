Гайич: в Питере очень сложно играть. Особенно, когда есть ощущение, что вы в меньшинстве с первой секунды

- В Питере очень сложно играть. Особенно, когда у вас есть ощущение, что вы играете в меньшинстве с первой секунды. "Зенит" – качественная команда, которая реализовала свой момент, поэтому 1:1 в итоге. Мы недовольны, но есть очко. Двигаемся дальше.
В воскресенье, 3 августа, в Санкт-Петербурге состоялся матч "Зенит" - ЦСКА в рамках 3-го тура чемпионата России. Поединок проходил на "Газпром Арене" и завершился вничью со счетом 1:1. Забитыми мячами отличились нападающий "армейцев" Алеррандро и форвард сине-бело-голбых Александр Соболев.
Московский ЦСКА набрал 5 очков в трех стартовых турах сезона и располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Советский спорт"