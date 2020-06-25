Об этом сообщает L'quipe. Москвичи предложили 27-летнему французу контракт по схеме "2+1" с зарплатой 1,5 млн евро. Однако форвард также интересен двум клубам из Франции.
Яя Саного скорее всего покинет команду, его контракт подходит к концу этим летом. В прошедшем сезоне Лиги 1 француз сыграл в 16 матчах за "Тулузу" и забил 4 гола.
В послужном списке форварда лондонский "Арсенал" (2013-2017), "Осер" и ряд клубов из Англии и Нидерландов, за которые Саного играл в аренде.
Год назад появлялась информация, что нападающий на прицеле у ЦСКА. Его агент подтверждал интерес из России.
"Спартак" хочет купить Яя Саного и уже сделал предложение "Тулузе"
Нападающий "Тулузы" Яя Саного может оказаться в московском "Спартаке".
Фото: Panoramic
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