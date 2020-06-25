По словам Прядкина, РПЛ рассчитывает получить ответ от организации завтра, в пятницу, 26 июня. В этот же день стартует программа 24-го тура чемпионата России.
Ранее клубы РПЛ выступили за пересмотр медицинского протокола. В соответствии с действующим протоколом, команды должны в полном составе
уходить на карантин в случае выявления заражения коронавирусом.
В новом регламенте, по всей видимости, данная мера будет заменена карантином для заразившихся и тех, кто с ним плотно контактировал. В этом случае не повторится история матча 23-го тура "Сочи" - "Ростов" (10:1), когда ростовчане были вынуждены выпустить молодёжную команду.
В РПЛ рассчитывают получить ответ от Роспотребнадзора до старта 24-го тура
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о согласовании обновлённого медицинского протокола с Роспортребнадзором.
Фото: РФС
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