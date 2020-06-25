Текущий контракт игрока с клубом истекает летом 2021 года. Рассказов не планирует оставаться в команде из-за плохих отношений с гендиректором клуба Томасом Цорном.
Защитник "Спартака" входит в сферу интересов ряда российских клубов и одной европейской команды.
Примечательно, что ранее сообщалось об интересе к Рассказову со стороны "Аугсбурга".
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Рассказов может уйти из "Спартака" из-за плохих отношений с Цорном
Защитник "Спартака" Николай Рассказов склоняется к тому, чтобы покинуть столичный клуб по окончании контракта.
Фото: ФК "Спартак"
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