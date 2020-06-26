"Клуб считает неприемлемым "играть в поддавки". "Сочи" опубликовал заявление по матчу с "Ростовом"

"Сочи" на своем официальном сайте опубликовал обращение, в котором прокомментировал всю ситуацию вокруг матча с "Ростовом" в рамках 23-го тура РПЛ.

Фото: ФК "Сочи"