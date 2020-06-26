"Клуб считает неприемлемым "играть в поддавки". "Сочи" опубликовал заявление по матчу с "Ростовом"

"Сочи" на своем официальном сайте опубликовал обращение, в котором прокомментировал всю ситуацию вокруг матча с "Ростовом" в рамках 23-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
- Принимая во внимание многочисленные высказывания в СМИ о прошедшем матче "Сочи" - "Ростов", руководство ФК "Сочи" полагает необходимым изложить исчерпывающее мнение о ситуации.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Российская Премьер-Лига проводится со значительными ограничениями, дополнительными требованиями к организаторам матчей и в соответствии с отдельно разработанным календарем матчей, ограничивающим возможности переноса игр.

Официальное обращение с просьбой о переносе игры поступило от ФК "Ростов" за сутки до проведения матча.

Непосредственно в день проведения матча ФК "Ростов" сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить все необходимое для его проведения.

Официальной информации о персональном составе команды, прибывшей для проведения матча ФК "Ростов" не предоставлял, хотя из иных источников поступала информация об участии в матче молодых игроков.

Решение о составе было принято непосредственно руководством ФК "Ростов", никем иным такое решение не может быть принято.

Со своей стороны ФК "Сочи" не имело возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении ФК "Ростов" об участии в матче стало известно непосредственно в день игры.

В игре приняли участие те футболисты, которые изначально готовились к ее проведению, вне зависимости от того, какие игроки бы приняли участие в матче со стороны ФК "Ростов". Кроме того, игроки молодежной команды ФК "Сочи" были задействованы в организации матча в чистой зоне. Заменить их также не представлялось возможным.

Команда ФК "Сочи" не позволила себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику. ФК "Сочи" считает неприемлемым "играть в поддавки" в профессиональном спорте. Не представляется более вопиющего способа проявить свое неуважение к сопернику, чем "поддавки" или необоснованные уступки. Напротив, по мнению ФК "Сочи", уважение к сопернику проявляется в приложении усилий для достижения максимального результата.

ФК "Сочи" выражает благодарность игрокам ФК "Ростов", принявшим участие в матче, они приобрели бесценный опыт выступления в официальном матче, продемонстрировали высокий уровень игры, готовность в будущем играть на профессиональном уровне.

Отдельно отмечаем вратаря ростовской команды Дениса Попова, установившего рекорд Российской Премьер-Лиги по количеству сейвов за матч, - написано в обращении на официальном сайте клуба.

Напомним, матч между "Сочи" и игроками академии "Ростова" (основной состав не смог прилететь в Сочи из-за карантина) закончился со счетом 10:1 в пользу хозяев.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сочи Ростов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

Малком и Кузяев в стартовом составе на матч "Зенита" и "Крыльев Советов"
Отношения между Зиданом и Бэйлом накалились
Президент "Ростова" - о матче с "Арсеналом": скорее всего, будет играть академия
Прядкин прокомментировал матчи 24-го тура с участием "Динамо", "Оренбурга" и "Ростова"
Четвертое решение по коронавирусу – первый "технарь". "Оренбург" даже не может закрыться на базе – ее отдали газовикам
Директор "Оренбурга": базу отдали под обсервацию, там находились газовики, в том числе и больные
Арустамян: с "Арсеналом" скорее всего сыграют юноши "Ростова" 3
"Клуб считает неприемлемым "играть в поддавки". "Сочи" опубликовал заявление по матчу с "Ростовом" 13
"Оренбург" отреагировал на новость о техническом поражении в матче с "Краснодаром" 3
Общее собрание РПЛ проголосовало за изменения в регламенте 2
Матч "Динамо" - ЦСКА состоится 1
"Оренбургу" присуждено техническое поражение за матч с "Краснодаром" 22
Опубликованы составы на матч "Ахмата" и "Сочи". Кокорин и Заболотный в старте 1
Общественная палата Москвы призывает полицию прекратить преследование фанатов "Спартака" 4
Гончаренко готов доработать сезон, руководство ЦСКА взяло время на раздумье 13
Роспотребнадзор не рассматривает поправки в регламент, клубам с заболевшими пока полагается карантин 2
"Сельта" Смолова продлила контракт с главным тренером 1
"Челси" предложил "Валенсии" взять голкипера Кепу в долгосрочную аренду
Клопп не сдержал слез, комментируя чемпионство "Ливерпуля" (видео)
Тихонов рассказал, что готов вернуться в "Крылья Советов"
Агент Коутиньо работает над трансфером игрока в "Арсенал"
Играть будем? Интрига 23-го тура - сколько будет матчей? 1
Геркус - о суде с "Локомотивом": будем бороться за справедливость!
Карпин: я сам не понимаю, каким составом "Ростов" сыграет с "Арсеналом"
Юрист "Локомотива" приехал в суд с 30 кг доказательств против Геркуса (фото) 6
Арустамян: существует вероятность, что за "Ростов" против "Арсенала" сыграют те же, что играли против "Сочи"
В расположении "Торпедо" находится защитник нальчикского "Спартака"
Агент Маньяков сообщил, что ЦСКА не предлагал Плахете контракт 1
"Это уже не первый подобный инцидент". Федун рассказал, почему написал письмо первому заместителю министра МВД 3
Игроки "Ливерпуля" сорвали интервью ван Дейка (видео)
Все новости