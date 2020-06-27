"Берегите свои нервы, скоро они нам понадобятся вновь". Ребров обратился к болельщикам

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в своем инстаграме обратился к болельщикам после домашнего матча с "Уфой".
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?Друзья, всем привет! Хочу поздравить всех нас с возвращением футбола на любимую @otkritiearena_official Спасибо всем тем, кто смог попасть на арену и до последних секунд матча гнал команду вперёд! ? ?Меня, как игрока, болельщика и даже фаната @fcsm_official очень радует присутствие в заявке и на поле большого количества молодых ребят. Дед, @eshchenko.andrey рядом с молодежью даже ты стал моложе выглядеть ?? Ребята бились и отдавали себя игре полностью. Команда оставила на поле все силы и до победы не хватило буквально чуточку...... ? ?Сегодня мы заслуживали победы, но я призываю не заострять внимания на любые внешние факторы, не позволившие нам взять 3 очка, а сосредоточиться на нашей игре. От матча к матчу мы становимся всё сильнее и главные победы ждут нас впереди! Желаю всем хорошего вечера. Берегите себя и свои нервы, уже совсем скоро они всем нам понадобятся вновь #ребро32 #спартакмосква #одинзавсехивсезаодного

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Встреча с "Уфой" завершилась вничью со счетом 0:0.

На 88-й минуте нападающий красно-белых Александр Соболев забил гол, но арбитр отменил взятие ворот после помощи VAR, был зафиксирован офсайд.

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице. В активе московской команды 32 очка.


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Теги: Ребров Спартак Уфа
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