"Берегите свои нервы, скоро они нам понадобятся вновь". Ребров обратился к болельщикам

?Друзья, всем привет! Хочу поздравить всех нас с возвращением футбола на любимую @otkritiearena_official Спасибо всем тем, кто смог попасть на арену и до последних секунд матча гнал команду вперёд! ? ?Меня, как игрока, болельщика и даже фаната @fcsm_official очень радует присутствие в заявке и на поле большого количества молодых ребят. Дед, @eshchenko.andrey рядом с молодежью даже ты стал моложе выглядеть ?? Ребята бились и отдавали себя игре полностью. Команда оставила на поле все силы и до победы не хватило буквально чуточку...... ? ?Сегодня мы заслуживали победы, но я призываю не заострять внимания на любые внешние факторы, не позволившие нам взять 3 очка, а сосредоточиться на нашей игре. От матча к матчу мы становимся всё сильнее и главные победы ждут нас впереди! Желаю всем хорошего вечера. Берегите себя и свои нервы, уже совсем скоро они всем нам понадобятся вновь #ребро32 #спартакмосква #одинзавсехивсезаодного