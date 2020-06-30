- Игры нет! Хоть была бы какая-то схема, рожденная в голове великого Тедеско. Я ничего не увидел! Умопомрачительное состояние игроков на поле! Ужас, что было. Тедеско неправильно выстроил игру? Согласен полностью, неверная позиция была у Бакаева, есть много претензий, но я не тренер, не мне судить.
Состав у "Спартака" полный отстой! Можно попросить Моуринью взять команду на неделю, но с таким составом ничего не будет! Не имеет значение, будет Тедеско или нет, здесь команды нет. А нужны ли нам такие игроки, которые ничего не приносят? - цитирует Маклакова Sport24.
Актер поделился мнением, что "Спартак" не ведет должным образом селекционную работу. По словам Маклакова, даже если красно-белые пройдут "Зенит" в Кубке России, это не изменит его отношения к составу команды. Алексей убежден, что в еврокубках этот коллектив не способен достичь успехов.
Игра ЦСКА и "Спартака" прошла на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Дублем отметился полузащитник Никола Влашич. Красно-белые заканчивали игру вдесятером. Полузащитник Роман Зобнин получил удаление за удар по лицу Ивана Облякова.
Благодаря этой победе ЦСКА набрал 40 очков в текущем чемпионате. Армейцы занимают 5-ю строчку. "Спартак" остался на 6-м месте, в активе команды 32 балла.
"Можно попросить Моуринью взять команду, но с таким составом ничего не будет". Актер Маклаков - о "Спартаке"
Актер театра и кино Алексей Маклаков, который активно поддерживает "Спартак", выразил эмоции после проигранного матча с ЦСКА в рамках 25-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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