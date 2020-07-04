Игра в Москве завершилась победой тамбовчан со счетом 3:2. Шведский игрок был признан лучшим игроком встречи по версии экспертов Матч ТВ.
- Проблема в настрое, в головах. Мы - одна из лучших команд России. Объективно мы в 10 раз лучше "Тамбова". Мы должны были играть лучше, быстрее, больше прессинговать и создавать моменты. Нас освистали болельщики, и они имеют на это полное право.
На этот матч мы должны были выходить голодными, разъярёнными и сожрать этот "Тамбов", но не сделали этого, - цитирует Ларссона Матч ТВ.
Вчерашняя победа стала для "Тамбова" второй над "Спартаком" в нынешнем сезоне. В первом круге красно-белые проиграли со счетом 2:0 в Саранске при главном тренере Олеге Кононове.
После 26 туров "Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. "Спартак" идет на шестой строчке, у москвичей 32 балла.
В следующем туре красно-белые сыграют дома с "Локомотивом" 8 июля.
Ларссон: объективно мы в 10 раз лучше "Тамбова". Мы должны были сожрать их
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон прокомментировал домашнее поражение от "Тамбова" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: Матч ТВ
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