Напомним, красно-белые потерпели поражение со счетом 2:3. Ларссон отметился голом на 64-й минуте.
"Его гол нельзя было засчитывать. Перед ударом Джордан выставил руку и локтем попал в лицо игроку "Тамбова". Это штрафной и жёлтая карточка", - цитирует Федотова "Чемпионат".
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 32 очка. В следующем туре команда Доменико Тедеско примет "Локомотив". Матч пройдет 8 июля в 20:30 мск.
Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота "Тамбова" нельзя было засчитывать
Арбитр Игорь Федотов высказался о голе форварда "Спартака" Джордана Ларссона в ворота "Тамбова" в матче 26-го тура чемпионата России.
Фото: Getty Images
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