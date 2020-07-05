Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота "Тамбова" нельзя было засчитывать

Арбитр Игорь Федотов высказался о голе форварда "Спартака" Джордана Ларссона в ворота "Тамбова" в матче 26-го тура чемпионата России.
Фото: Getty Images
Напомним, красно-белые потерпели поражение со счетом 2:3. Ларссон отметился голом на 64-й минуте.

"Его гол нельзя было засчитывать. Перед ударом Джордан выставил руку и локтем попал в лицо игроку "Тамбова". Это штрафной и жёлтая карточка", - цитирует Федотова "Чемпионат".

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 32 очка. В следующем туре команда Доменико Тедеско примет "Локомотив". Матч пройдет 8 июля в 20:30 мск.


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Теги: Федотов Ларссон Спартак Тамбов
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