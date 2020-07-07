Официально: Кокорин сыграет против "Зенита", Мостовой - нет

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин примет участие в матче 27-го тура РПЛ с "Зенитом", его одноклубник Андрей Мостовой - нет.
Фото: Чемпионат
Напомним, оба игрока выступают за сочинцев на правах аренды из петербургского клуба.

- Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче, а Мостовой - нет. По Андрею условия аренды, по которым он мог бы сыграть, не выполнены, - цитирует генерального директора "Зенита" Александра Медведева РИА Новости.

Встреча "Зенит" - "Сочи" состоится сегодня, 8 июля. Начало матча - 18:00 по мск.

В текущем сезоне Кокорин провёл восемь игр, забил семь мячей и сделал результативную передачу в составе южан.

Андрей Мостовой отметился 6 голами в 24 матчах.


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Теги: Кокорин Мостовой Ан Сочи Зенит Медведев
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