Тимур Сулейманов: согласился бы провести всю карьеру в "Локомотиве"

Форвард "Локомотива" Тимур Сулейманов рассказал, что ему нравятся английский и испанский чемпионаты.
Фото: © ФК "Локомотив"
"Какие клубы привлекают? АПЛ, так как очень люблю "Челси", а также Испания. Всю карьеру провести в "Локомотиве"? У меня жизнь складывалась не очень хорошо, были семейные проблемы, а "Локомотив" меня принял в интернат и воспитал. Это — мой второй дом, и я бы согласился провести здесь всю карьеру. Но также важно, чтобы эта карьера складывалась успешно", - цитирует Сулейманова "Матч ТВ".

Сулейманов дебютировал в чемпионате России в августе прошлого года в матче с "Уралом". 1 июня команду возглавил серб Марко Николич. При нем нападающий отыграл 27 минут - против "Сочи" в 26-м туре РПЛ.


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Теги: Локомотив
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