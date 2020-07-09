Как сообщает издание FootMercato, "Бордо" проявляет интерес к Кузяеву, который станет свободным агентом по окончании сезона.
"Бордо" сейчас испытывает финансовые проблемы. В связи с этим французы делают ставку на недорогих игроков и свободных агентов.
По всей видимости, "Зенит" не будет продлевать контракт с Кузяевым. И, по данным источника, россиянином также интересуются "Марсель", "Хоффенхайм" и "Валенсия".
СМИ: Кузяев может перейти в "Бордо"
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев может продолжить карьеру во французском клубе "Бордо".
Фото: РФС
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