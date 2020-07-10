"Может ли Газизов уйти через 1-2 год? Здесь вопрос не к нему, а к Тедеско. Взгляды у них общие, Газизову понятен футбол Тедеско, соответственно и игроков он будет под этот стиль искать", - сказал Широков в эфире "Матч Премьер".
Газизов до "Спартака" с 2011 года работал на должности генерального директора "Уфы".
"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.
Широков: взгляды на футбол у Шалимова и Тедеско схожие
Бывший футболист "Спартака" и сборной России Роман Широков прокомментировал назначение Шамиля Газизова на должность генерального директора "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
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