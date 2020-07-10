Ледяхов: для меня загадка, как Цорн попал в "Спартак"

"Для меня вообще загадка, как Цорн стал гендиректором. Я хорошо знаю Леонида Федуна, и мне обидно: он столько делает для клуба, содержит его, но за столько лет не подобрал генерального директора.
Газизов — достаточно грамотный менеджер. Не только поднял "Уфу" из низов на высокий уровень, но и закрепил на нем. Другое дело, что "Спартак" — это еще более высокий уровень", - приводит слова Ледяхова "Матч ТВ".
Цорн работал гендиректором "Спартака" с 2019 года. В начале июля "Спартак" официально объявил об уходе специалиста и назначении на должность Шамиля Газизова, который с 2011 года работал в "Уфе".
"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка. Сегодня красно-белые встретятся на выезде с "Сочи". Матч начнется в 20:30 мск.
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