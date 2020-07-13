Напомним, в мае у Деспотовича истек контракт с "Оренбургом". Ожидалось, что форвард перейдет в ЦСКА, но трансфер не состоялся. По последним сообщениям, основным претендентом на игрока является "Рубин".
"Россия, мы снова увидимся". Деспотович опубликовал фотографию, на которой он подписывает контракт
Экс-форвард "Оренбурга" Джордже Деспотович опубликовал фотографию, где он подписывает контракт.
"Всё написано на лице. Россия, мы снова увидимся", - написал 28-летний серб.
Напомним, в мае у Деспотовича истек контракт с "Оренбургом". Ожидалось, что форвард перейдет в ЦСКА, но трансфер не состоялся. По последним сообщениям, основным претендентом на игрока является "Рубин".
Напомним, в мае у Деспотовича истек контракт с "Оренбургом". Ожидалось, что форвард перейдет в ЦСКА, но трансфер не состоялся. По последним сообщениям, основным претендентом на игрока является "Рубин".
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