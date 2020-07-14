Соглашение будет приносить армейцам 250 млн рублей в год. Инициатива заключения контракта принадлежит председателю совета директоров клуба Максиму Орешкину.
Более того, ЦСКА подпишет новые договоры с "Аэрофлотом" и букмекерской компанией. "Россети", являющиеся действующим титульным спонсором клуба, останутся партнером армейцев, и пятилетний контракт, который до 2023 года принесет ЦСКА 620 млн рублей, пересмотрен не будет. Но логотип компании в новом сезоне будет размещен на спине футболок, а не спереди.
Источник: телеграм-канал Sport_inside
Источник: ЦСКА начнет следующий сезон с новым титульным спонсором
Сезон 2020/21 московский ЦСКА начнет с новым титульным спонсором, которым станет крупная государственная компания.
Фото: ФК ЦСКА
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