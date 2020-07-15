Хинкель: мы держали в уме матч с "Зенитом" в Кубке. Был разработан план

Тренер "Спартака" Андреас Хинкель поделился эмоциями после выигранного матча с "Ахматом" в рамках 29-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Очень счастлив, что после двух поражений выиграли. Мы контролировали игру все 90 минут. Хотел бы отметить Жиго, который сделал второй гол. Ребята могут насладиться сегодняшним днем, но уже завтра будем готовиться к "Зениту".

Мы держали в уме матч с "Зенитом" в Кубке. Он очень важен. Был разработан план. И ряд замен было сделано с учётом матча с "Зенитом". Некоторым игрокам решили дать паузу, - цитирует Хинкеля Чемпионат.

На 51-й минуте сильным ударом издали Роман Зобнин открыл счёт в матче. Ровно спустя полчаса Жиго обвел в центре поля несколько игроков "Ахмата", отдал пас на Соболева, и нападающий после красивого прохода в штрафной перекинул вратаря и удвоил преимущество хозяев. В добавленное время Гус Тиль довел счет до разгромного. Итог - 3:0.

Таким образом, красно-белые набрали 36 очков и поднялись на 8-е место в таблице. "Ахмат" остался на 13-й строчке, имея 31 балл.

19 июля красно-белым предстоит сыграть с "Зенитом" в полуфинале Кубка страны.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Хинкель Спартак Ахмат
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Джикия: повезло, что нам засчитали забитые голы
Червиченко: есть ли смысл заговора против команды с 10-й строчки?
Хинкель: мы держали в уме матч с "Зенитом" в Кубке. Был разработан план 1
Шалимов: мы проиграли - 0:3, но сегодня у нас хороший день 1
Игрок "Оренбурга" Фамейе отпраздновал гол в ворота "Зенита" жестом движения Black Lives Matter 6
ЦСКА сделал новое предложение Гайчу
Вопреки судейству. "Спартак" исправил ошибки и победил 3
"Оренбург" забил в свои ворота на 2-й минуте матча с "Зенитом" 6
Федун: предлагаю хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, тогда мы будем чемпионами 46
"Уроды. Чтобы вы жили на одну зарплату". Калиниченко - о судействе матча "Спартака" и "Ахмата" 8
"Теперь уже точно гол". Диктор стадиона "Спартака" необычно объявил забитый мяч Зобнина 8
"Краснодар" не смог обыграть "Крылья Советов" в Самаре 19
"Спартак" разгромил "Ахмат" в последнем домашнем матче сезона 51
Калиниченко - о судействе в матче "Спартак" - "Ахмат": как бы намекает, чего ждать в полуфинале Кубка России? 5
"Зенит" - "Оренбург": команды назвали стартовые составы на матч 1
Подпалый: у Луценко накопилась усталость, но он молодец, сыграл с "Уралом" на команду
Фанаты "Спартака" оскорбляли РФС в матче с "Ахматом" после того, как судья отменил гол и пенальти 11
Аджоев: "Арсенал" заслужил победу над "Уралом", сыграли грамотно
Агент Сафонов: "Спартак" пробил дно при Цорне, а Бердыев способен всё исправить 2
Парфёнов: до второго мяча "Арсенала" "Урал" контролировал игру, создавал моменты
Правило пяти замен будет действовать и в следующем сезоне
Футболисты "Спартака" присоединились к акции "Пожалуйста, дышите" (фото) 2
"Арсенал" обыграл "Урал" в гостях 3
В ФНЛ составили календарь на 22 клуба
Источник: семья умершего игрока "Локомотива" Самохвалова получила 3 млн рублей 2
Уткин: я думаю, что Газизов и Бердыев в каком-то смысле буквально созданы друг для друга 2
Полузащитник "Рубина" Макаров ушёл в аренду в "Велес"
Быстров отреагировал на слова порноактрисы. Она рассказала о едва не произошедшем групповом сексе с ним и Аршавиным 11
Стали известны стартовые составы на матч "Спартак" - "Ахмат" 11
Сетьен: вижу себя тренером "Барселоны" в следующем сезоне 1
Все новости