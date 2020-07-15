- Очень счастлив, что после двух поражений выиграли. Мы контролировали игру все 90 минут. Хотел бы отметить Жиго, который сделал второй гол. Ребята могут насладиться сегодняшним днем, но уже завтра будем готовиться к "Зениту".
Мы держали в уме матч с "Зенитом" в Кубке. Он очень важен. Был разработан план. И ряд замен было сделано с учётом матча с "Зенитом". Некоторым игрокам решили дать паузу, - цитирует Хинкеля Чемпионат.
На 51-й минуте сильным ударом издали Роман Зобнин открыл счёт в матче. Ровно спустя полчаса Жиго обвел в центре поля несколько игроков "Ахмата", отдал пас на Соболева, и нападающий после красивого прохода в штрафной перекинул вратаря и удвоил преимущество хозяев. В добавленное время Гус Тиль довел счет до разгромного. Итог - 3:0.
Таким образом, красно-белые набрали 36 очков и поднялись на 8-е место в таблице. "Ахмат" остался на 13-й строчке, имея 31 балл.
19 июля красно-белым предстоит сыграть с "Зенитом" в полуфинале Кубка страны.
Хинкель: мы держали в уме матч с "Зенитом" в Кубке. Был разработан план
Тренер "Спартака" Андреас Хинкель поделился эмоциями после выигранного матча с "Ахматом" в рамках 29-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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