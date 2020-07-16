Колодин тренировался под руководством Слуцкого, когда тот работал с группой 12-летних футболистов при волгоградской "Олимпи".
"Конечно, он старался юморить. Ему юмор с рождения дан. Мне было 12 лет, когда я пришел к нему тренироваться. Поэтому, конечно, он взрослей. Он ещё много кричал, орал. Поэтому казался страшным", - сказал Колодин в интервью на ютуб-канале oSporte TV.
"Рубин" Слуцкого идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Ранее специалист работал в ЦСКА, "Халл Сити" и "Витессе".
Колодин: Слуцкий казался страшным, потому что много кричал, орал
Бывший футболист сборной России Денис Колодин рассказал о совместной работе с главным тренером казанского "Рубина" Леонидом Слуцким.
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
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