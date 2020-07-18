- Эта информация не соответствует действительности. Из-за карантина клуб понес убытки, и нам необходимо сформировать сбалансированный антикризисный бюджет. Массовых трансферных закупок не планируется, - цитирует Газизова СЭ.
Как сообщалось, при этом бюджете перед менеджером также стоит задача продать одного из лидеров команды.
"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. В нынешнем сезоне РПЛ москвичам осталось провести матч с "Рубином" в Казани. Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля. Начало - в 18.30 по мск.
Газизов отреагировал на информацию о сумме 40-50 млн евро на трансферы
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о выделении президентом клуба Леонидом Федуном 40-50 млн евро на летние трансферы.
Фото: Чемпионат
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!