Вандерсон стал главной трансферной целью лиссабонского "Спортинга"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон стал главной трансферной целью лиссабонского "Спортинга" на это лето.

Фото: РИА Новости

В настоящее время португальский клуб из-за финансового кризиса занимается поиском решений для привлечения инвестиций, которые будут направлены на покупку 25-летнего игрока "быков". Вполне вероятно, что перед трансфером бразильца "Спортинг" будет вынужден продать несколько игроков.



В то же время отмечается, что лиссабонцы не смогут дать Вандерсону зарплату около 2 млн евро в год, которую сейчас он получает в России. Поэтому им придется договариваться с вингером о снижении его запросов по окладу. Не исключено, что футболист пойдет на уступки, так как заинтересован в переезде в Португалию.



Источник: A Bola