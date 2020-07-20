Гендиректор "Химок": если кто-то ждет, что я напишу отказ от РПЛ, я этого не сделаю

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов в очередной раз дал понять, что не собирается отказываться от выхода в Российскую Премьер-Лигу.