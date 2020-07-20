Информация о том, что "Химкам" не хватает денег на Премьер-Лигу, а потому клуб останется в ФНЛ, распространилась в понедельник вечером по ряду телеграм-каналов. Об этом написал и известный журналист Василий Конов.
"Если честно, не понимаю, в чём сыр-бор. Мы вышли из ФНЛ, прошли лицензирование, подали дополнительные документы.
Если кто-то ждёт, что напишу отказ от РПЛ, я делать этого не буду. Мы команда РПЛ, давайте закончим все разговоры", - цитирует Иванова "Чемпионат".
Также в очередной раз подтвердил участие клуба в РПЛ главный тренер Сергей Юран. 25 июля "Химкам" предстоит игра в финале Кубка России против "Зенита".
Новый розыгрыш ФНЛ стартует 1 августа, РПЛ - 9 августа.
Гендиректор "Химок": если кто-то ждет, что я напишу отказ от РПЛ, я этого не сделаю
Генеральный директор "Химок" Василий Иванов в очередной раз дал понять, что не собирается отказываться от выхода в Российскую Премьер-Лигу.
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