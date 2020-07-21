Монегаски не прочь расстаться с 27-летним защитником, однако "Локомотив" не предлагал клубу вариантов перехода игрока, сообщает "СЭ".
Также никаких запросов клуб не делал и по 30-летнему черногорскому нападающему Стефану Йоветичу, известному выступлениям за "Манчестер Сити".
"Локомотив" гарантировал себе по итогам сезона РПЛ третье подряд участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
"Локомотив" не делал "Монако" предложений по Жемерсону и Йоветичу
"Монако" не получал от "Локомотива" предложений по трансферу двух футболистов команды, интерес к которым СМИ приписывают московскому клубу.
Фото: AS Monaco
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