Ранее сообщалось, что в случае победы над "армейцами", тамбовчане получат двойные премиальные.
- Это было бы противозаконно. Мы решаем все свои вопросы на футбольном поле, а не в кабинетах или подтрибунных помещениях, - цитирует представителя "Ростова" Sport24.
Если ЦСКА потеряет очки с "Тамбовом", а "Ростов" одержит победу над "Зенитом", то подопечные Валерия Карпина займут 4-ю строчку и обойдут армейцев по дополнительным показателям.
Встречи последнего тура чемпионата стартовали в 19.00 по мск.
"Ростов" отреагировал на информацию о мотивации "Тамбова"
В футбольном клубе "Ростов" опровергли информацию о стимулировании "Тамбова" на матч 30-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"
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