"Зенит" поздравил "Ротор" с выходом в РПЛ, волгоградцы отреагировали

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"Ротор" ответил gif-анимацией, на которой актер Брэд Питт шлет воздушный поцелуй.Напомним, что волгоградская команда стала победителем завершенного досрочно первенства ФНЛ и гарантировала себе повышение в классе.