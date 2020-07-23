"Зенит" поздравил "Ротор" с выходом в РПЛ, волгоградцы отреагировали Пресс-служба "Зенита" в твиттере поздравила волгоградский "Ротор" с выходом в Премьер-лигу. Фото: РИА Новости "Ротор" ответил gif-анимацией, на которой актер Брэд Питт шлет воздушный поцелуй.Напомним, что волгоградская команда стала победителем завершенного досрочно первенства ФНЛ и гарантировала себе повышение в классе. pic.twitter.com/pGHykGUKhu— CК «Ротор» (@RotorOfficial) July 23, 2020 Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 08:08 Опубликовал: Никита Дарквеев Теги: Зенит Ротор Нашли ошибку в статье? Напечатать (3) 80 1 2 3 4 5