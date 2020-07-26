35-летнему перуанцу предложено соглашение, в котором зарплата существенно отличается от предыдущего оклада. Выплаты будут снижены более чем в два раза.
В "Локомотив" Фарфан перешел в 2017 году. У него истекает срок действия контракта с "железнодорожниками" этим летом.
Также перуанец выступал за "Альянса Лима" с 2001 по 2004 годы. После этого он поиграл за ПСВ, "Шальке-04" и "Аль-Джазиру".
Источник: "СЭ"
"Локомотив" предложил Фарфану новый контракт с зарплатой в два раза меньше
Нападающий "Локомотива" Джеффесон Фарфан может остаться в команде, если примет новые условия контракта.
Фото: fclmnews.ru
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