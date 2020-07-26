"Локомотив" предложил Фарфану новый контракт с зарплатой в два раза меньше

Нападающий "Локомотива" Джеффесон Фарфан может остаться в команде, если примет новые условия контракта.
Фото: fclmnews.ru
35-летнему перуанцу предложено соглашение, в котором зарплата существенно отличается от предыдущего оклада. Выплаты будут снижены более чем в два раза.

В "Локомотив" Фарфан перешел в 2017 году. У него истекает срок действия контракта с "железнодорожниками" этим летом.

Также перуанец выступал за "Альянса Лима" с 2001 по 2004 годы. После этого он поиграл за ПСВ, "Шальке-04" и "Аль-Джазиру".

Источник: "СЭ"


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Фарфан
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Экс-фигуристка Сотникова выложила фото с Бариновым
Агент Джикии: он любит "Спартак" и не собирается уходить
Слуцкий рассказал о конфликте Тарасова в самолете
СМИ: наставник "Чертаново" Осинькин станет главным тренером "Крыльев Советов"
"Зенит" показал, как украшен Санкт-Петербург в честь чемпионства команды
"Спартак" - об отмененных голах "Сассуоло": знаем это чувство 3
Президент "Сельты": подписать Смолова будет очень сложно 1
"Локомотив" предложил Фарфану новый контракт с зарплатой в два раза меньше
Матвеев будет тренировать "Урал" в новом сезоне
Оздоев попрощался с Браниславом Ивановичем 1
"Монако" может подписать полузащитника "Барселоны"
"Спартак": идём на рекорд - 7 дней без отменённых голов нашей команды 18
Кержаков предложил свои услуги в качестве хоккейного голкипера 1
Уход Талалаева из "Крыльев" - предательство или нормальное желание не терять время на ФНЛ? 2
Бартомеу: "Барселона" - фаворит любого турнира, в том числе этой Лиги чемпионов 1
Появились фотографии новой домашней формы "Милана"
Галямин: в "Спартаке" не такая плохая ситуация, какой может показаться
"Челси" заинтересован в защитнике "Хетафе" Кукурелье
"Рубин" заинтересован в услугах полузащитника "Химок" Трошечкина
Черевченко отказался возглавить "Оренбург"
Габулов: по каким критериям принималось решение об участии "Алании" в ФНЛ? 2
Врач сборной Украины умер от коронавируса 1
Семин: "Зенит" необходимо поздравить с золотым дублем, его очень сложно сделать 7
"Динамо" и "Уфа" остановили переговоры о переходе полузащитника Даниила Фомина 3
Лунин: приложу все усилия, чтобы не дать Куртуа спокойно себя чувствовать в "Реале"
Рамос пригласил на тренировку "Реала" Макгрегора
Гвардиола: главная мотивация - доказать себе, что мы можем победить "Реал"
Ибрагимович хочет получать в "Милане" 6 млн евро, клуб предлагает 4 млн 3
Гендиректор "Химок": цель на сезон - закрепиться в РПЛ. Никто не хочет тут же вылететь 5
Семак рассказал о целях и трансферах "Зенита" в следующем сезоне 5
Все новости