Этим летом самарский клуб планирует подписать контракты с 8 игроками "Чертаново". Это вратарь Иван Ломаев, защитники Александр Солдатенков и Юрий Горшков, полузащитники Максим Витюгов, Данила Пруцев, Роман Ежов, нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели (на фото).
Напомним, что накануне "Крылья Советов" возглавил экс-наставник "Чертаново" Игорь Оськин.
Источник "Матч ТВ"
Восемь игроков "Чертаново" перейдут в "Крылья Советов"
"Крылья Советов" уже начали работу на трансферном рынке.
Фото: ФК "Чертаново"
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