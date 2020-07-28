Напомним, пост наставника после Шалимова занял Андрей Талалаев, который до этого тренировал "Крылья Советов". Самарцы покинули РПЛ по итогам сезона.
- До сезона руководством грозненского клуба ставились амбициозные задачи. Но когда я возглавил команду, осталась всего одна цель - сохранить прописку в РПЛ, так как "Ахмат" находился на предпоследнем месте.
Мы с тренерским штабом и игроками задачу выполнили, но, видимо, на решение руководства повлияли два поражения в последних турах. Если бы мы вылетели, это была бы катастрофа и для меня, и для клуба, а так мне себя корить не за что.
Считаю, что справился с работой. Но у "Ахмата" амбициозное руководство, видимо, оно посчитало, что так грозненский клуб не имеет права проигрывать, - цитирует Шалимова Sportbox.
По итогам сезона "Ахмат" занял 13-е место, имея в активе 31 очко. Столько же баллов и у "Тамбова" и "Крыльев Советов", однако самарский клуб уступил грозненскому и тамбовскому по дополнительным показателям и вылетел в ФНЛ.
Шалимов: считаю, что справился с работой. Но у "Ахмата" амбициозное руководство
Экс-главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал свой уход из грозненского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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