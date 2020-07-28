Армейцы прекратили переговоры по трансферу 22-летнего колумбийца. "Ривер Плейт" хотел получить за Карраскаля 8,5 млн евро, однако ЦСКА отказался выполнять такие требования.
Ранее сообщалось, что московский клуб готов был заплатить за колумбийца 7 млн евро, но такая сумма не устроила аргентинского гранда.
В нынешнем чемпионате Аргентины Карраскаль в составе "Ривер Плейт" провел 8 матчей и забил 2 мяча.
Источник: журналист ESPN Густаво Ярроч
ЦСКА отказался от претензий на Карраскаля
Полузащитника "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля не будет в ЦСКА.
Фото: AS
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