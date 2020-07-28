- Это было увлекательное путешествие длиною в семь лет. За это время у нас было много ярких побед. Хочу сказать большое спасибо городу, который стал для меня родным, домом и крепостью для меня и для моей семьи.
Несмотря ни на что мы всегда оставались одной командой, единым целым и шли к достижению нашей цели. Я не прощаюсь - я говорю до свидания. Вся моя жизнь после футбола будет связана с Санкт-Петербургом, - цитирует Шатова пресс-служба клуба.
Игрок также поблагодарил болельщиков и персонал клуба.
Хавбек перешел в "Зенит" из "Анжи" в 2013 году. Шатов провел за петербургскую команду 200 матчей, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
За свою карьеру Шатов также четыре года выступал за "Урал". Неоднократно сообщалось, что после "Зенита" игрок продолжит карьеру в "Рубине".
Шатов: я не прощаюсь. Я говорю до свидания
Фото: ФК "Зенит"
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