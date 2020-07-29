"Степень проработки контракта была высокой, поэтому много времени нам не потребовалось. Зарплата Дзюбы по новому контракту состоит из двух частей - базовой и бонусов. Мы не раскрываем цифр, но мы удовлетворены, Артем тоже", - цитирует Медведева ТАСС.
31-летний Дзюба подписал новый контракт с "Зенитом" по схеме "2+1". Нападающий защищает цвета петербургской команды с 2015 года.
В минувшем сезоне РПЛ Дзюба в составе "Зенита" провел 28 матчей и забил 17 мячей.
Медведев рассказал о зарплате Дзюбы по новому контракту
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал новую сделку с нападающим петербургской команды Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
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