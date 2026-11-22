- Очень хорошая игра, было приятно смотреть на обе команды. Прекрасное содержание игры по тактике, очень хорошая физика.
Но был момент, оставивший вопросы: считаю, не нужно было удалять Осипенко у "Динамо". Это Кордоба делал накладку, это он скорее виноват, и ему нужно было карточку показывать.
Алина Гущина, Rusfootball.info
"Скорее нужно было Кордобе карточку показывать". Пономарев не согласен с удалением Осипенко
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче 15 тура РПЛ между "Динамо" и "Краснодаром" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"