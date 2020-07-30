В услугах 44-летнего специалиста заинтересован "Спартак". Генеральным директором красно-белых является Шамиль Газизов, с которым Семак работал в "Уфе".
Также на наставника "Зенита" претендуют "Локомотив" и "Краснодар".
Ранее появилась информация, что Семак имеет разногласия с генеральным директором "Зенита" Александром Медведевым и спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой.
Источник: телеграм-канал журналист Вячеслава Короткина
Источник: Семак может стать главным тренером "Спартака"
Наставник "Зенита" Сергей Семак может сменить клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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