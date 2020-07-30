Французский журналист: Камано должен был переходить в "Монако" или "Севилью", но уйдет в "Локомотив"

Французский журналист Даниэль Риоло прокомментировал ситуацию с полузащитником "Бордо" Франсуа Камано, который в ближайшее время должен стать игроком "Локомотива".
Фото: Reuters
- В любом случае, он уже давно должен быть в Москве. Его агенты, которые пытались устроить его в другие клубы, должны договориться - отправится он в Россию или нет. Да, он должен был переходить в "Монако" или "Севилью", но эти трансферы не состоялись, и вот теперь он уйдет в "Локомотив", - цитирует Риоло Girondins 4ever.

В завершенном сезоне гвинеец провел 11 матчей за "Бордо", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт истекает через полтора года.

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Теги: Камано Бордо Лига 1 Локомотив Российские трансферы
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