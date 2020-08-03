"Сергей — очень сильный профессионал, главное, что у него полно амбиций. Он пришел в клуб доказать себе и всем, что он вратарь высокого уровня. Нам это важно, от его амбиций очень многое зависело. Рыжиков - очень серьезный вратарь, для нас это очень хороший вариант", - цитирует Худякова "Р-Спорт".
39-летний голкипер в прошлом сезоне выступал за самарские "Крылья Советов". В 19 матчах Рыжиков пропустил 25 голов.
"Тамбов" в прошлом сезоне занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
В новом сезоне тамбовская команда в 1-м туре чемпионата России примет "Ростов". Встреча пройдет в Мордовии на стадионе "Саранск Арена".
Худяков: Рыжиков - очень серьезный вратарь, для нас это очень хороший вариант
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался о подписании контракта с вратарем Сергеем Рыжиковым.
Фото: © РИА Новости
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