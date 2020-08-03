22-летний ивуарийский хавбек выступает за французский клуб с 2016 года. Его соглашение с клубом истекает через год. Transfermarkt оценивает игрока в 9,5 млн евро.
В минувшем сезоне Ибрагим Сангаре провел 25 матчей и отдал 2 голевые передачи.
Источник: "СЭ"
"Спартак" интересуется полузащитником "Тулузы" Сангаре
Полузащитник "Тулузы" Ибрагим Сангаре попал в сферу интересов "Спартака".
Фото: Getty Images
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