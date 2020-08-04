Мамаев: небольшие премиальные в "Ростове"? Мне вообще сейчас грех жаловаться на что бы то ни было

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своем отношении к небольшим нынешним премиальным.

Фото: ФК "Ростов"

"Я могу честно сказать, может быть, года полтора-два назад я бы тоже так ныл. Но у меня в жизни сложились такие обстоятельства, что мне вообще сейчас грех жаловаться на что бы то ни было. Я понимаю, что я счастливый человек. У меня жена, двое детей, животные... Всё хорошо. Я занимаюсь любимым делом. Какие деньги? Какие премиальные?" - сказал Мамаев.



3 августа Мосгорсуд оправдал Мамаева по статье "хулиганство". Хавбеку "Ростова" заменили реальный срок исправительными работами сроком на один год.



Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна