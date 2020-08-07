Сообщается, что клубы заинтересованы в услугах 23-летнего хавбека.
Гулиева в мае из-за неуважительного поведения отстранили от тренировок с основой и игрок был переведен в "Спартак-2".
Гулиев перешел в московский клуб из "Ростова" в начале прошлого года. В 15 матчах футболист не отметился результативными действиями.
Источник: "РБ-Спорт"
Гулиев заинтересовал "Химки" и "Ахмат"
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев может перейти в "Химки" или "Ахмат".
Фото: © РИА Новости
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