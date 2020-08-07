"Все прекрасно! Мы творим историю. Войти в историю в таком великом клубе - это потрясающе", - сказал Дзюба.
"Зенит" обыграл "Локомотив" со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе петербургской команды отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев. У железнодорожников забил Ведран Чорлука.
В минувшем сезоне РПЛ 31-летний Дзюба в составе "Зенита" провел 28 матчей и забил 17 мячей.
Дзюба: мы творим историю в великом клубе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба подвел итог матча за Суперкубок России против "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!