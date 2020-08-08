"Пауза между чемпионатами была короткой, тем не менее мы уже успели переключиться на новый сезон. Важно хорошо стартовать и позитивно войти в новый чемпионат. Сделаем все для этого возможное", - отметил Обляков.
В первом туре РПЛ ЦСКА сыграет с "Химками" на стадионе "ВЭБ Арена". Матч состоится 8 августа. Начало - в 16:00 мск.
Обляков: важно хорошо стартовать в новом сезоне
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от первого матча нового чемпионата.
Фото: ПФК ЦСКА
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