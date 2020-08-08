Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0. Судьбу трёх очков решил точный удар Павла Мамаева, которому ассистировал Ивелин Попов.
Больше счёт в этой встрече так и не менялся. Отметим, что в концовке за "Ростов" дебюировал японский новичок команды Кенто Хосимото. Он вышел на поле на 83-й минуте.
Первый тур РПЛ стартовал несколькими часами ранее матчем "Химки" - ЦСКА (0:2).
РПЛ. 1-й тур
"Тамбов" - "Ростов" - 0:1 (0:1)
Гол: Мамаев, 21.
"Тамбов": Рыжиков, Рыбин, Чичерин, Каплиенко, Тетрашвили (Кабахидзе, 68), Чуперка, Балашов (Обухов, 54), Костюков (Карасёв, 77), Килин (Шляков, 77), Ойеволе, Карапетян (Панченко, 68).
"Ростов": Песьяков, Осипенко, Чернов, Козлов, Хаджикадунич, Ионов (Долгов, 90+2), Норманн, Мамаев (Глебов, 83), Зайнутдинов (Байрамян, 71), Попов (Ерёменко, 71), Шомуродов (Хашимото, 83).
Предупреждения: Попов, 3, Зайнутдинов, 34, Тетрашвили, 38, Костюков, 73, Обухов, 76.
Гол Мамаева принёс "Ростову" победу в матче первого тура РПЛ с "Тамбовом"
В Саранске завершился матч первого тура РПЛ, "Тамбов" принимал "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
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