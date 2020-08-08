"Я очень рад находиться здесь, в Сочи. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться, присоединиться к команде, привнести в нее много хорошего. Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Обнимаю всех крепко!" - заявил игрок в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, что права на футболиста принадлежат петербургскому "Зениту". Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
В прошлом сезоне РПЛ защитник провёл на поле всего три матча. Это связано с травмами аргентинского игрока.
В матче первого тура "Сочи" сыграет с московским "Спартаком".
"Постараюсь добиться многого с этим великим клубом". Маммана прокомментировал свой переход в "Сочи"
Перешедший в "Сочи" на правах аренды защитник Эмануэль Маммана прокомментировал свой трансфер.
Фото: ФК "Сочи"
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