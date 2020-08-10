Матч первого тура РПЛ завершился со счётом 2:2. "Сочи" оба мяча забил с пенальти. При этом второй пенальти был назначен ошибочно, что уже признал глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата России. Позднее он пообщался с главой РФС Александром Дюковым. Дюков убедил Федуна не принимать эмоциональных решений.
Арбитры, работавшие на матче "Спартака" и "Сочи", пройдут проверку на полиграфе. Об этом сообщили в РФС. Пока неизвестно, в чём именно подозревают судей. Но владелец "Спартака" Леонид Федун говорил, что его команда столкнулась с заговором.
"Второй пенальти – реально полный беспредел. Я такого в своей карьере ничего не вспомню. Думаю, что настало время, как-то этот беспредел объяснить, не просто сказать, что: "извините, мы ошиблись", потому что от таких извинений не жарко и не холодно", - цитирует Самедова Sport24.
Самедов - о втором пенальти в ворота "Спартака": такого в карьере не вспомню
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов отреагировал на судейский скандал в матче московского клуба с "Сочи".
Фото: "Российская газета"
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