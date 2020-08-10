Первый пенальти - это чистая блокировка. Заика тянулся, коснулся носком мяча. А второй пенальти можно смотреть со всех сторон, но на самом деле, игрок травмировал связки, там жестко была поставлена нога, было видно, что Жиго ее оставлял.
Если вспоминать историю, то в прошлом сезоне мы в первом туре тоже играли со "Спартаком". Я своей команде сказал тогда: "Мне неважно судейство. Вы должны играть так, чтобы вопросов не было, забиваете гол - вопросов не будет.
Не надо пенять на судейство, надо выходить и выигрывать так, чтобы не было вопросов ни у кого. Если не получается, значит, вы слабые, значит, вы не смогли забить так, чтобы не было вопросов, - цитирует Ротенберга РИА Новости.
Напомним, матч между "Спартаком" и "Сочи" завершился со счетом 2:2. "Сочи" оба гола забил с пенальти. Встречу обслуживал арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев.
Позже глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи сообщил, что Казарцев отстранен от судейства.
Также появилась информация, что Казарцева и Алексея Еськова, который отвечал за VAR, проверят на полиграфе. Однако оба арбитра накануне сказали, что официальных писем им пока не поступало.
В аналогичном матче год назад красно-белые одержали победу над "Сочи" со счетом 1:0. Гол забил Жиго. Позднее было признано, что мяч забивался с нарушением правил.
Владелец "Сочи" Ротенберг: не надо пенять на судейство, надо выходить и выигрывать
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг поделился мнением о результате матча со "Спартаком" в первом туре РПЛ, а также вспомнил игру дебютного тура прошлого сезона.
Фото: РСКГ
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