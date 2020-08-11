- В принципе, было неплохо - атмосфера на стадионе, накал игры. Волнение, конечно, присутствовало. Нас наказали за первую же ошибку на своей половине поля.
Целостности нам не хватило. В среду-четверг у нас было 14 человек всего в составе. Потом добавились люди, но они ещё не полностью готовы. Но я доволен ребятами, которые прошли всю подготовку, - цитирует Хацкевича Чемпионат.
В матче первого тура РПЛ "Ротор" - "Зенит" счет открыл на 21-й минуте с передачи Себастьяна Дриусси Артем Дзюба, а на 79-й минуте Дриусси добил мяч в ворота "Ротора" после того, как голкипер хозяев Александр Довбня отразил удар Дзюбы.
Этот матч стал для "Ротора" первым в элитном российском дивизионе с 2004 года, когда волгоградская команда покинула Премьер-Лигу.
Во втором туре "Зенит" встретится на выезде с "Ростовом" 15 августа. "Ротор" в этот же день отправится в гости к "Динамо".
Хацкевич - о матче с "Зенитом": нас наказали за первую же ошибку на своей половине поля
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич подвел итоги проигранного матча с "Зенитом" в первом туре РПЛ.
Фото: ФК "Ротор"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!