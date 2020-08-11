- Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики, - цитирует Федуна ТАСС.
Матч первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" завершился вничью со счетом 2:2. Подопечные Доменико Тедеско по ходу игры выигрывали 2:0, а потом арбитр встречи Василий Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота "Спартака".
После игры Казарцева отстранили от судейства. В ближайшее время он и Еськов пройдут проверку на полиграфе.
Федун - о словах арбитров: абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики
Президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал объяснения спорных эпизодов матча с "Сочи" арбитрами Василием Казарцевым и Алексеем Еськовым.
Фото: РФС
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