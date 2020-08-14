Хавбек железнодорожников накануне в интервью заявил, что фанаты должны поддерживать команду, а не устраивать акции против руководства.
"Несмотря на упреки со стороны Дмитрия Баринова, мы не позволяли себе оскорблений или критику команды.Когда ты заявляешь, что болельщики "должны", вспомни и другие матчи, кроме Суперкубка-2020. Как болельщики поддерживали «Локомотив» и во время победных серий и чемпионских матчей, и когда всё было очень плохо. Мы никому из вас ничего не должны: ни Кикнадзе, ни тебе. И в контракте у тебя нет строчки, что ты играешь по схеме "деньги + помощь болельщиков". Мы имеем право проявлять свои эмоции так, как хотим и этого требует ситуация. Сейчас наши эмоции просты: нам больно, что в клубе непрофессионалы", - говорится в заявлении фанатов "Локомотива".
Противостояние болельщиков и руководства "Локомотива" длится с тех пор, как клуб отказался продлить соглашение с Юрием Сёминым и заменил его на Марко Николича. Болельщики железнодорожников недовольный работой генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
"Мы никому из вас ничего не должны: ни Кикнадзе, ни тебе". Фанаты "Локомотива" ответили на претензии Баринова
Фанаты "Локомотива" опубликовали ответ полузащитнику команды Дмитрию Баринову.
Фото: "Чемпионат"
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