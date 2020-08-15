Напомним, "Бавария" разгромила каталонский клуб со счетом 8:2.
"Нет, с ребятами не разговаривал — понимал, что не самое лучшее для этого время, и концентрировался на нашей игре. Очень хорошо, что нам удалось выиграть этот матч", - приводит слова Малкома пресс-служба клуба.
"Зенит" во 2-м туре чемпионата России на выезде обыграл "Ростов" со счетом 2:2. Малком был признан лучшим игроком встречи.
Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны".
Малком: с ребятами из "Барселоны" после поражения от "Баварии" не разговаривал
Форвард "Зенита" Малком после матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" рассказал, что не общался с игроками "Барселоны" после их поражения от "Баварии".
Фото: ФК "Зенит"
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